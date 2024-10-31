كونجرس السلفادور يوافق على إرسال فرقة من الجنود إلى هايتي

وافق الكونجرس في السلفادور، الأربعاء، على مقترح بإرسال فرقة من الجنود إلى هايتي تحت رعاية الأمم المتحدة للتعامل مع عمليات الإجلاء الطبي في الدولة المضطربة الواقعة في الكاريبي.

وقالت باتريشيا أجيليرا، مسؤولة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية السلفادورية، للمشرعين إن ذلك جزء من التزام البلاد تجاه مهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة في هايتي.

ولم تتطرق إلى حجم الوحدة السلفادورية. وأضافت أن مهمتها ستقتصر على عمليات الإجلاء الطبي لأن هذه كانت تجربتها في بعثات أممية أخرى.



وقالت: "كدولة، نحن مثال للأمن على المستوى الدولي ولهذا السبب نقدم الدعم، ولكن على وجه التحديد لعمليات الإجلاء الطبي، هذه هي تجربتنا".

وتشهد هايتي اضطرابات سياسية واقتصادية منذ فترة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجبرت هجمات منسقة لعصابات، الحكومة على إغلاق المطار الدولي الرئيسي في هايتي لمدة تقرب من ثلاثة أشهر.

وفي الأيام الأخيرة، انتشر عنف العصابات في العاصمة بور أو برنس. وأدت الهجمات إلى نزوح أكثر من 10 آلاف شخص في العاصمة خلال أسبوع واحد فقط، وفقا لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.