تراجع أسهم سوبر مايكرو كمبيوتر بعد انسحاب شركة المحاسبة التابعة لها

سجلت أسهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر تراجعا بأكثر من 30% بحلول منتصف اليوم الأربعاء، بعد إعلان الشركة المتخصصة في صناعة الخوادم انسحاب شركة إنرنست أند يونج وهي شركة المحاسبة العامة التابعة لها .

وكشفت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر، في ايضاح ، إن شركة إرنست آند يونج استقالت أثناء إجراء تدقيق لأحدث سنة مالية لشركة التكنولوجيا.

وكانت شركة المحاسبة أعربت عن مخاوفها في يوليو بشأن مسائل مثل الشفافية والرقابة الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية، وفقا لملاحظات الإيداع الصادرة اليوم الأربعاء، مما دفع مجلس إدارة سوبر مايكرو لاحقا إلى طلب مراجعة.

وأضافت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر أن معلومات إضافية تلقتها شركة إرنست أند يونج خلال هذه المراجعة دفعتها إلى إثارة تساؤلات حول ما إذا كانت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر "تظهر التزاما بالنزاهة والقيم الأخلاقية"، فضلا عن الشفافية والرقابة بشكل مستقل على الرئيس التنفيذي والإدارة الأخرى.

وتواصلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) مع شركة إرنست أند يونج للحصول على بيان اليوم الأربعاء.

ويشير ايضاح شركة سوبر مايكرو كمبيوتر إلى أن خطاب انسحاب شركة إرنست أند يونج أوضح، ضمن أمور أخرى، أن الشركة "لن تكون قادرة على الاعتماد" على بيانات مقدمة من إدارة الشركة ولجنة التدقيق - وخلصت إلى أنها لم تعد قادرة على تقديم خدمات التدقيق "وفقا للقانون المعمول به أو الالتزامات المهنية".