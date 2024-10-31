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أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الإيطالي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في إيطاليا خلال الشهر الحالي عن أقل مستوياته منذ 9 شهور في الشهر الماضي.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال أكتوبر 9ر0% مقابل 7ر0% خلال سبتمبر. كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 1%.

وجاء الارتفاع في معدل التضخم بنسبة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات. وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية المعلبة بنسبة 2% سنويا خلال الشهر الحالي مقابل 5ر1% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار الأغذية الطازجة بنسبة 3ر3% مقابل 3ر0% خلال الفترة نفسها.

في المقابل تراجع معدل تضخم أسعار منتجات الطاقة إلى 2% سنويا مقابل 4ر10% خلال الشهر الماضي.

واستقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء عند مستوى 8ر1% سنويا.

وعلى أساس شهري استقرت أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر0%.

وبلغ معدل التضخم في إيطاليا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 1% سنويا خلال الشهر الحالي مقابل 7ر0% خلال الشهر الماضي، في حين بلغ معدل التضخم الشهري وفقا للمؤشر الموحد 3ر0%.