أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الإيطالي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في إيطاليا خلال الشهر الحالي عن أقل مستوياته منذ 9 شهور في الشهر الماضي.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال أكتوبر 9ر0% مقابل 7ر0% خلال سبتمبر. كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 1%.
وجاء الارتفاع في معدل التضخم بنسبة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات. وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية المعلبة بنسبة 2% سنويا خلال الشهر الحالي مقابل 5ر1% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار الأغذية الطازجة بنسبة 3ر3% مقابل 3ر0% خلال الفترة نفسها.
في المقابل تراجع معدل تضخم أسعار منتجات الطاقة إلى 2% سنويا مقابل 4ر10% خلال الشهر الماضي.
واستقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء عند مستوى 8ر1% سنويا.
وعلى أساس شهري استقرت أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر0%.
وبلغ معدل التضخم في إيطاليا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 1% سنويا خلال الشهر الحالي مقابل 7ر0% خلال الشهر الماضي، في حين بلغ معدل التضخم الشهري وفقا للمؤشر الموحد 3ر0%.