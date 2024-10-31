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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: إيران تستعد لضربة كبيرة على إسرائيل من العراق الأيام المقبلة

هدير عادل
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 10:30 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 10:30 م

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن المعلومات المخابرات الإسرائيلية ترجح أن إيران تستعد لهجوم على إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة، وربما قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وانخرطت إسرائيل وإيران في تصعيد متبادل على مدار أسابيع.

وبحسب "أكسيوس"، فإن شن هجوم عبر الجماعات الموالية لإيران في العراق وعدم تنفيذه مباشرة من الأراضي الإيرانية يمكن أن يكون محاولة من جانب طهران لتجنب هجوم إسرائيلي آخر على أهداف استراتيجية في إيران.

وأوضح المصدران، أن المعلومات المخابراتية الإسرائيلية تشير إلى أنه من المتوقع شن الهجوم من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

من جهته، قال مسئول أمريكي لـ"أكسيوس" إنه يمكن لإيران أن تشرع بسرعة في تنفيذ استعداداتها حال قررت طهران توجيه الضربة قريبا، لكن الولايات المتحدة لا تعلم ما إذا كان هذا القرار قد تم اتخاذه.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الخميس، إن إسرائيل أخطأت عندما هاجمت إيران الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الرد الإيراني "سيكون مختلفا عن أي سيناريو" قد تتوقعه إسرائيل.

بدوره، قال مصدر إيراني رفيع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يوم الأربعاء، إن إيران تخطط لرد "نهائي ومؤلم"، والذي يرجح أن يأتي قبل الانتخابات.

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