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ميدو: مؤتمر صحفي في شهر نوفمبر للإعلان عن فريقي الجديد

الشروق
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 3:54 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 3:54 م

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق اقترابه من تمثيل أحد الفرق خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما أعلن في وقتٍ سابق عن نيته في العودة للعب من جديد.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قريبًا وقد يكون في شهر نوفمبر القادم، سيكون هناك مؤتمر صحفي لإعلان عودتي للملاعب، أتدرب بشكل جيد في الوقت الحالي".

وأضاف: "البعض يتحدث عن غلق القيد، أنا لاعب حر ويحق لي الانضمام لأي ناد بأي وقت، دون الحاجة لفتح باب القيد".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لن أكشف اسم فريقي الجديد، أو أين يلعب في الوقت الحالي، لكن سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة".

يُذكر أن أحمد حسام ميدو سبق له اللعب للعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها أياكس امستردام، ومارسيليا الفرنسي، وسيلتا فيجو الإسباني، وتوتنهام الإنجليزي.


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