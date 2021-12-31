عباس: نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل مع إسرائيل في إطار مؤتمر دولي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، الاستعداد لصنع السلام العادل والشامل في إطار مؤتمر دولي وفقا لقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الأحتلال الإسرائيلي.



وقال عباس في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح التي تصادف غدا، إن الشعب الفلسطيني يواجه "ظروفا بالغة الدقة والصعوبة جراء مواصلةِ الاحتلال الإسرائيلي تعميق ممارساته القمعية والاضطهاد".



وأكد عباس على رفض ما تمارسه إسرائيل من "التمييز العنصري، والتطهير العرقي، والإرهاب المنظم، وعمليات هدم البيوت ومصادرة الأراضي، وترحيلِ الفلسطينيين من منازلهم".



وأضاف "نقول لإسرائيل وقادتها ومستوطنيها ومتطرفيها بأننا لن نقبل ببقاء احتلالكم، ومستوطناتِكم على أرضنا، مهما كانت التضحيات، ولقد نفد صبرنا على هذا الواقع المرير".



وتابع "لن نقبل بممارساتِكم الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها ولا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل".



وأعلن عباس أنه "في نفس الوقت، فإننا نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل وفي إطار مؤتمر دولي يعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعايةِ الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتِها القدس".



وتابع "نجدد التأكيد بأننا لن نقبل ببقاء الاحتلال للأبد، لذلك فقد دعونا لعقد مجلس مركزي فلسطيني في مطلع هذا العام لتدارس أخر التطورات واتخاذ القرارات الحاسمة الضرورية لمواجهة هذه الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا".



وفي الوضع الفلسطيني الداخلي، ذكر عباس "سنواصل أيضا جهودنا وعملنا لتوحيد أرضنا وشعبنا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة من القوى الملتزمة بالشرعية الوطنية والدولية".