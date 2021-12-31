إسرائيل: إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون من نقص المناعة

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تعتزم إسرائيل تقديم جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمن يعانون من نقص المناعة من سكانها.

وأعلن مستشفى شيبا، القريب من تل أبيب، أن المجموعة الأولى من المرضى الذين أجروا عمليات زرع رئة أو قلب، تلقت الجرعة الرابعة من اللقاح.

وأعلن المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية ناخمان آش، مساء أمس الخميس، أن إعطاء الجرعة الرابعة سيقتصر على من يعانون من نقص المناعة.

وأعلنت الوزارة اليوم الجمعة أن آش أعطى موافقته عموما على إعطاء الجرعة الرابعة لكبار السن في دور الرعاية، على خلفية مخاوف من تفشي الفيروس داخل هذه المنشآت والخوف على صحة نزلائها وأرواحهم.

وذكرت الوزارة أن العاملين بدور رعاية المسنين سيتم السماح لهم بتلقي الجرعة الرابعة، إذا رغبوا في ذلك.

وفي ضوء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون، كانت لجنة من الخبراء أوصت بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والموظفين الطبيين للمرة الرابعة علاوة على من يعانون من نقص المناعة.

وقال آش إنه شخصيا غير مقتنع بعد بأن هذه الخطوة ضرورية، لكنه قال إن الحكومة تعيد تقييم الوضع كل يوم.

وبدأ مستشفى شيبا تجربة تقديم الجرعة التعزيزية الإضافية من لقاح فايزر/ بيونتيك يوم الاثنين الماضي.

وشهدت إسرائيل بالفعل موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل كبير مرة أخرى.

ولا يزال 60% من سكان إسرائيل يعتبرون محصنين، وانتهت صلاحية التطعيم بالنسبة لـ 9 % لأن الأشخاص الذين تلقوا جرعتي لقاح يحتاجون إلى جرعة ثالثة بعد ستة أشهر من الثانية للحفاظ على حالة التحصين.

ولم يتلق حوالي 31% من السكان أي جرعة لقاح على الإطلاق.