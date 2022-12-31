كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا خلال الساعات الأولى من العام الجديد

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أفاد الجيش الكوري الجنوبي، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى، نحو بحر الشرق، في الساعات الأولى من العام الجديد (2023).

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة القول إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ الباليستي من منطقة يونجسونج في بيونج يانج حوالي الساعة 2:50 صباحًا؛ وهو استفزار صاروخي لليوم الثاني على التوالي.

وقال مراقبو كوريا الشمالية إن بيونج يانج ربما تظهر قوتها النارية رداً على إطلاق سيول التجريبي لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب محلي الصنع يوم الجمعة الماضي.

تأتي هذه الخطوة بعد 24 ساعة فقط من إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية أخرى.