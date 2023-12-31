 تقتصر على الفكة.. الغرف التجارية: لا زيادات بأسعار كروت الشحن - بوابة الشروق
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تقتصر على الفكة.. الغرف التجارية: لا زيادات بأسعار كروت الشحن

محمد شعبان
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 3:48 ص | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 3:50 ص

علق محمد الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، على زيادة أسعار كروت ‏الفكة الخاصة بشركات المحمول بنسبة 10%.‏

ونفى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء ‏السبت، إقرار الزيادة على أسعار كروت الشحن، قائلا إنها تقتصر وحسب على فئة شحن «كروت ‏الفكة».‏

وتابع أن «السعر الرسمي للكارت فئة 10 جنيهات كما هو يباع بنفس القيمة 10 جنيهات»، ‏لافتا إلى إقرار الزيادة بواسطة شركات الاتصالات بعد موافقة جهاز تنظيم الاتصالات.‏

وأشار إلى عدم استفادة البائع أو التاجر من الزيادة الأخيرة، قائلا: «الزيادة تخلق منافسة عادلة ‏وتصب بالنهاية في صالح المستهلك».‏

وأوضح أن الزيادة تعد «نسبة ضئيلة للغاية» مقارنة بارتفاع أسعار كافة المنتجات الأخرى، ‏داعيا مستخدمي شبكات الاتصالات إلى التواصل مع جهاز حماية المستهلك؛ للإبلاغ عن الشكاوى ‏بشأن انتهاء الباقات قبل الموعد متى حدثت.‏

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