ضياء رشوان: مصر استقبلت 160 وفدا إعلاميا أجنبيا الفترة الأخيرة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك حوالي 160 وفدًا إعلاميًا أجنبيًا زار مصر مؤخرًا لمتابعة التطورات المصرية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي نتيجة إصرار الدولة المصرية على المضي قدمًا في برامجها الإصلاحية والتنموية.



وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن معظم هذه الزيارات الإعلامية كانت تهدف لإنتاج البرامج الثقافية والأفلام التسجيلية والوثائقية، فيما يتعلق بالسياحة والثقافة، موضحًا أن الهيئة العامة للإعلامات تسعى لبناء علاقات مهنية مع المؤسسات الإعلامية.



وأوضح أن «العامة للاستعلامات» كانت تُطلع الرأي العام المصري بصورة مستمرة على أخطاء وتجاوزات الإعلام الأجنبي تجاه الدولة المصرية، مشيرًا إلى انتهاء الهجوم الكثيف على مصر بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



ولفت إلى زيارة 10 مراسلين أجانب لمنطقتي العريش وبئر العبد في سيناء، بعد التنسيق مع الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، متابعًا: «ونشرنا ملخصًا لما تم نشره في الصحافة العالمية، وقدرنا أن 95% من التغطية كانت إيجابية و5% كانت سلبية».



وذكر أنه لا يتم التدخل في المحتوى أو المنتج النهائي الذي يتم تغطيته من قبل الوفود الإعلامية الأجنبية، لكن يتم أخذ الاحتياطات والضوابط اللازمة قبل إعطاء تصاريح التغطيات الخارجية.



وتابع: «حتى القوات المسلحة في سيناء لم تتدخل في المضمون، لكن راجعت بعض الأفلام نتيجة بعض الأمور الأمنية، والجهات المختلفة لا تدخر جهدًا في تسهيل هذه الأعمال».



