إيقاف برنامج on اليوم بعد أسبوعين من إطلاقه..



تعيين مديرين جدد لكل من غرفة الأخبار وقطاع المحتوى وإدارة الإخراج ومركز الإبداع



تصدرت قنوات on قائمة اهتمام المتابعين لسوق الإعلام فى مصر خلال الشهرين الماضيين، بسبب عملية التغيير التى بدأت مع تعيين المهندس أسامة الشيخ رئيسًا وعضوًا منتدبًا لمجموعة إعلام المصريين المالكة للقنوات 19 ديسمبر الماضى.



البداية كانت، يوم 27 ديسمبر الماضى، بالاستغناء عن حسن زيدان مدير مركز الإبداع فى القنوات، ليخلفه ياسر السكرى، وفى الأول من يناير 2018 أعلن الكاتب الصحفى جمال الشناوى، استقالته من منصبه كرئيس تحرير لشبكة قنوات «أون تى فى» مؤكدا فى رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: «آخر يوم لى فى أون.. شكرا لكل الزملاء وبالتوفيق».



ورغم أن القناة استعانت بالإعلامى محمد سعيد محفوظ رئيسا لتحرير on live خلفا للشناوى، يوم 4 يناير، فإنه ترك منصبه يوم 6 فبراير بعد شهر ويومين فقط، مؤكدا، أنه لن يخوض فى الخفايا والأسباب، احتراما لمن وثقوا به.



وأوضح فى بيان نشره عبر صفحته بموقع فيس بوك، أن رحيله لا يحمل أى كواليس يندم عليها، مشددا على أن ضميره مرتاح، ونفسه راضية، وثقته فى قيادات المجموعة لا حدود لها.



وختم محفوظ بيانه بعدد من الجمل الملفتة أبرزها: مصر بحاجة إلى خطاب إعلامى يبنيها فى الداخل ويشرفها فى الخارج، والوطنية والجهل لا يجتمعان، والدولة ليست سيئة ولكن بعض من يدعون تمثيلها هم من يجعلونها تبدو كذلك.



وربط البعض بين رحيل محفوظ وبين ما قالته أمانى الخياط مقدمة برنامج «بين السطور»، فى حق سلطنة عُمان، والذى اعتذرت عنه أخيرا.



لم تتوقف مفاجآت on live عند تعيين رئيس تحرير ورحيله خلال شهر واحد، فنفس الأمر تكرر مع رئيس القناة نفسها، الذى أعاد إطلاقها أحمد عبدالتواب فى يناير 2016، وأعلن رحيله عنها يوم 9 يناير الماضى، ليتولى رئاستها بدلا منه مصطفى شحاتة، رئيس قطاع الأخبار سابقا فى التليفزيون المصرى، لكن بعد مرور شهر واحد فقط، كانت المفاجأة أن أعلن شحاتة رحيله عن القناة هو الآخر، من خلال بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك قال فيه: «بكل التقدير والاعتزاز، تقدمت اليوم باستقالتى من قناة أون لايف للأخبار متمنيًا لهذا المشروع التألق والتوفيق لخدمة بلدنا الحبيبة».



لم تمر ساعات، وتم الإعلان عن تعيين خالد مرسى رئيسا لقناة on live خلفا لمصطفى شحاتة، وهو ما تم بالاتفاق مع شبكة تليفزيون النهار الذى كان يشرف فيها على المحتوى الإخبارى منذ توقف «النهار اليوم» التى كان يرأسها واندماجها مع cbc extra فى قناة واحدة تحمل حتى الآن اسم extra news.



يوم 9 يناير أيضا رحل عن القناة رئيس غرفة الأخبار العراقى وهاد يعقوب، وبدلا منه تم تعيين ابنة ماسبيرو علياء جاد القادمة من سكاى نيوز عربية، وفى يوم 18 يناير تم الإعلان عن تعيين المخرج عمر زهران رئيسا لقطاع المحتوى الفنى والإبداع، ليكون مسئولا عن التطوير فى الشبكة، وفى يوم 21 يناير تم تعيين المخرج هيثم البيطار مديرا لإدارة الإخراج بالشبكة، بعد أن غادر قنوات النهار التى كان يتولى فيها نفس المنصب.



رياح التغيير لم تتوقف عند القيادات وإنما امتدت للموظفين، والذين تم الاستغناء عن عدد كبير منهم لم تصرح به القناة، بالرغم مما يتردد عن وصول القوائم التى تم الاستغناء عنها إلى 300 موظف، كان النصيب الأكبر منهم يعمل فى قناة on live، التى تضم أكثر من 500 موظف ــ حسب تصريحات لرئيسها الأسبق أحمد عبدالتواب فى يناير 2017.



التغيير شمل أيضا رحيل عدد من المذيعين أبرزهم الكاتب الصحفى جمال فهمى مقدم برنامج «الوقائع»، وإبراهيم الجارحى مقدم برنامج «فلو اون»، كما توقف برنامج «on اليوم» الذي كان يقدمه الإعلاميان عمرو خفاجي ولبنى عسل، بعد أسبوعين فقط من إطلاقه 16 ديسمبر الماضى، وهو التاريخ الذى سبق تعيين شركة إيجل كابيتال للمهندس أسامة الشيخ رئيسًا وعضوا منتدبا لمجموعة إعلام المصريين بثلاثة أيام فقط، حيث صدر قرار تعيينه خلفا لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة يوم 19 ديسمبر 2017.