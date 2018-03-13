«الجندي»: لا توجد الآن مسابقة جديدة للقيادات بالإدارة المحلية

-وزير التنمية المحلية: كافة الموظفين بالإدارة المحلية يتم تقييمهم بصورة مستمرة

أكد اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، أنه لا توجد الآن مسابقة جديدة للقيادات بالإدارة المحلية، مشيراً إلى أن مسابقات المحليات تم تحديدها طبقا للقانون بالمواعيد، لافتا إلى أن مسابقة القيادات التى كانت قد أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية جارى استكمال إجراءاتها للإعلان عن نتائجها خلال الفترة القليلة المقبلة والتى تمت بمنتهى الشفافية وسيتم اختيار وتعيين مايقرب من 100 قيادة جديدة.

وقال الجندي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الوزارة، إن الدولة تقوم بتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة عبر لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس ابراهيم محلب، مؤكداً أنه سيتم التعامل بحسم وإزالة أى تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية فوراً من قبل الجهات المعنية ولن يتم التصالح فيها وسيتم الازالة فوراً.

وأضاف الجندى أن المحافظات قامت بحصر المبانى الآيلة للسقوط بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة وعلى رأسها الجهاز المركزى للتعئبة العامة والأحصاء، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى علي مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين بالمحافظات في تقنين أوضاع التعدي على أراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة أيضا من مجلس الوزراء على مقترح لوزارة التنمية المحلية بمد المدة المخصصة فى هذا القانون لدفع الأموال المستحقة على المواطنين المعتدين على أراضى الدولة بعد الموافقة على طلب التقنين خلال 3 سنوات وليس سنة واحدة كما كان من قبل وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 114 لسنة 2017.

وحول ما تردد عن وجود حركة للمحافظين قريباً أكد وزير التنمية المحلية أن كافة الموظفين بالإدارة المحلية يتم تقييمهم بصورة مستمرة وإذا تطلب وجود إجراء للتغيير سيتم ذلك فى أى وقت، مشيداً بالجهود التى يقوم بها السكرتير العام لمحافظة المنوفية خلال الفترة الحالية لتسيير أعمال المحافظة.

وحول مشكلة التوك توك قال اللواء أبوبكر الجندى أن قضية التوك توك كبيرة جداً ولها إيجابيات وسلبيات حيث يعمل بها أعداد كبيرة من المواطنين، مضيفاً أن هناك بعض المحافظات نجحت فى عمل تراخيص وأماكن عمل للتوك توك طبقاً لظروف كل محافظة، لافتاً الى أن التوك توك مازال قضية يتم بحثها وينظر لها من قبل الدولة، مشيرا الى انه يعد وسيلة مواصلات يستخدمها عدد كبير من المواطنين فى مختلف المحافظات فهناك أحياء وقرى لا يدخلها غير التوك توك وهناك محافظات استطاعت تنظيم سيره وترخيصة ولكن واجهتهم مشكلة فى تقنين وضع سائقيه.