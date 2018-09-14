إيطاليا تعلن وصول 184 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، وصول 184 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا بإقليم صقلية مستخدمين قوارب صغيرة، واتهمت السلطات الإيطالية مالطا بغض الطرف عن المهاجرين الذين يمرون بمياهها قبل وصولهم قبالة السواحل الجنوبية الإيطالية.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية "رفضت الكشف عن هويتها" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية، إنها تعمل على حلول مبتكرة وفعالة للتعامل مع هؤلاء الوافدين.

وكان وزير الداخلية ماتيو سالفيني قد كتب في تغريدة له عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" (قمنا بالاتصال بالسلطات في مالطا للقيام بواجبها وإلا سأبذل قصارى جهدي لمنع إنزال المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا).