• الانتخابات فى 139 مقرًا بـ124 دولة

• السفارات والبعثات الدبلوماسية تنهى الاستعدادات الفنية واللوجستية

• إعلانات لحض المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.. والداخلية توفر بطاقات الاقتراع

ينطلق سباق الرئاسة غدًا، وفق توقيت كل دولة توجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، باقتراع المصريين فى الخارج بالانتخابات التى يتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.

وأنهت السفارات المصرية فى الخارج الاستعدادات الفنية واللوجيستية، لاستقبال أبناء الجاليات المصرية فى الخارج الذين سيدلون بأصواتهم لمدة 3 أيام، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وتعقد الانتخابات فى الخارج فى 139 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج فى 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة «تابلت» حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلى المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

وشكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات على مدى الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالسفارات، والتعامل مع أية صعوبات أو مشاكل لوجيستية قد تواجه البعثات، ونقل شكاوى واستفسارات المواطنين التى قد ترد إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أو مجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

وتعد اللجنة الفرعية فى ولاية ويلنجتون بنيوزيلندا أول لجنة ستفتح أبوابها للناخبين، ثم تتوالى عملية التصويت فى المقار الانتخابية من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها، لتكون الدائرة الانتخابية فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية آخر اللجان التى ستغلق أبوابها.

وواصلت السفارات المصرية بالخارج ــ عبر إعلانات نشرت بمقارها، ومواقعها الإلكترونية وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى ــ حث المواطنين على الحرص على الإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم السياسى الذى كفله الدستور والقانون.

فى سياق متصل، قال مدير الإدارة العامة للانتخابات اللواء أحمد الحسينى: إن وزارة الداخلية وفرت نموذج بطاقات الاقتراع الخاصة بتصويت المصريين بالخارج إلكترونيا، وأرستله إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، وتم التأكيد على وصوله إلى جميع اللجان، مشيرا فى تصريحات صحفية، إلى إيفاد مأموريات من قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى أكثر من 12 دولة، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمصريين فى الخارج، لمنع تكبدهم مشقة السفر وتجديدها، ومساعدتهم على المشاركة فى الانتخابات، فضلا عن مأموريات قطاع الأحوال المدنية المستمرة لمنازل كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، لتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.