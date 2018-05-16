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«عبد العال» مهنئا «السيسي» برمضان: نبارك خطواتكم الرامية لارتقاء الشعب أعلى مراتب السعادة

علي عبد العال، رئيس مجلس النواب
علي عبد العال، رئيس مجلس النواب
إسماعيل الأشول
نشر فى : الأربعاء 16 مايو 2018 - 11:57 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 مايو 2018 - 11:57 ص

أرسل علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووفق بيان لمكتب الصحافة بالمجلس، اليوم، جاء في البرقية: «إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف «عبد العال» في برقيته لـ«السيسي»: «وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الجليلة ليؤيد ويبارك خطواتكم الرامية إلى بلوغ شعب مصر العظيم، الذي أودعكم أمانته، مرفأ الأمن والأمان وارتقائه أعلى مراتب السعادة، وليكون في طليعة دول العالم ومحورا من محاور التنمية التي تقودون مسيرتها بإخلاصكم وتفانيكم التي اختاركم الشعب من أجلها، وإنه لبالغها بإذن الله، حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم».


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