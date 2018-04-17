تجديد حبس رئيس تحرير «مصر العربية» 15 يوما

جدد قاضي المعارضات حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني، عادل صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة على الموقع الإلكتروني الذي يرأس تحريره.

وكانت نيابة الدقي بإشراف المستشار وائل الدريري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أمرت في وقت سابق حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع «مصر العربية»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له اتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها «مصر العربية»، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن تفاصيل ضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني، مؤكدة أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أكدت أن عادل صبري (56 عاما)، رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني، أدار موقعا إلكترونيا تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) دون ترخيص بالمخالفة للقانون.