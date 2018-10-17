قال الشاعر الغنائي مينا مجدي، إن الفنانة غنوة التي رحلت عن عالمنا الجمعة الماضية، طلبت منه كتابة أغنية جديدة لتهديها إلى شقيقتها أنغام لتكون بمثابة الصلح بينهما.

وتقول كلمات الأغنية التي لحنها مصطفي شوقي: "وحشاني يا أختي جدًا.. وحشتني الذكريات.. مهما الأيام خدتنا.. عمري ما انسي اللي فات.. في بينا حاجات كتيرة.. وانتي يا أختي الكبيرة.. عندي ست البنات".

ونشر مينا عبر حسابه بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو من الأغنية بعد إجرائه مدخلة هاتفية في برنامج "كلام البنات" المذاع علي قناة "Ten" وعلق عليها قائلا: الأغنية اللي كتبتها لصديقتي الفنانة الراحلة "غنوة" واللي كانت بتحضرها مفاجأة أختها الفنانة الكبيره أنغام، لكن للأسف ملحقتش تسجلها وتغنيها بصوتها.الله يرحمها".