«ثورة أمهات مصر»: رفضنا طلب «الجزيرة» بالتحدث عن مشاكل التعليم



قال خالد صفوت، ممثل حملة «ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية»، إنه تلقى بالأمس اتصالا هاتفيا من قناة «الجزيرة» القطرية؛ لعمل مداخلة هاتفية مع أحد برامجها الشهيرة المذاع في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة؛ للحديث حول نظام الثانوية العامة المعدل الجديد وأسباب غضب أولياء الأمور ومخاوفهم تجاه النظام الجديد وبحث وتحليل نتائج استطلاع الرأي بحملة «رأي المجتمع».

وأضاف «صفوت»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنه تم رفض الأمر رفضا قاطعا وتاما للتواصل مع هذه القناة؛ وذلك «لرفضنا تدخل قناة الجزيرة في قضايا التعليم المصري؛ حيث إنه شأن داخلي يخص للمصريين فقط».

وبرر «صفوت» رفض «ثورة أمهات مصر»، بأن هدفهم الأساسي هو مصلحة مصر وأبنائها في تطوير التعليم والارتقاء به لتأمين مستقبل أبناء الوطن، وليس عرض هذه القضايا على مثل هذه القناة المعادية للبلاد.

وأكد «صفوت»، أن ثورة أمهات مصر ليس لها دخل بالسياسة لا من قريب أو بعيد، وترفض دائما أن يتم الزج بها في السياسة أو أن يتم استخدامها سياسيا ضد مصر.