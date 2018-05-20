قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم الانتهاء من طبع بوكليت الثانوية العامة داخل إحدى الجهات السيادية، وطبع من كل مادة 4 نماذج امتحانية، «متفقة في نوعية الأسئلة، مختلفة في ترتيبها».

وأكد «حجازي»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن أسئلة البوكليت ستكون طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وهي 15% من الأسئلة للتذكر، و30% للفهم، و35% للتطبيق، و20% للمستويات العليا من التفكير، مع عدم التطرق للنواحي السياسية أو الدينية، وأن تكون صياغة الأسئلة دقيقة واضحة لا تحتمل التأويل، مشيرا إلى أن البوكليت هذا العام سيكون به زيادة في عدد الأوراق الفارغة في آخره، والتي يستخدمها الطالب كمسودة.

وأضاف أن الوزارة أعدت خطة لتوزيع الأسئلة على المحافظات، بالتنسيق مع قوات الأمن من رجال الشرطة والجيش، ويتم نقل الأسئلة عن طريق السيارات للمحافظات القريبة وبالطائرات للمحافظات الحدودية.

وأعلن أن هناك 64 ألفا و632 ملاحظا يشاركون في أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية، موزعين على 1778 لجنة سير، بإجمالي 1778 مراقب أول، و6264 مراقبا، ويتم توزيع خطابات الندب الأربعاء المقبل.