سفير مغربي جديد في موريتانيا بعد سنوات من التوتر

استقبل وزير الخارجية الموريتاني، أسلك ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الاثنين، بمكتبه، سفير المغرب الجديد بموريتانيا «حميد شبار» بعد سنوات من الفتور والتوتر بين البلدين.

وقدم السفير المغربي نسخة من أوراق اعتماده للوزير الموريتاني قبل أن يسلمها لاحقا للرئيس الموريتاني خلال حفل سيقام بالقصر الرئاسي.

وكان «شبار» قد عين سفيراً لبلاده في موريتانيا مطلع العام 2017 ولم توافق موريتانيا على ملف ترشيحه سفيرا لديها إلا في شهر أكتوبر الماضي.

وجاء السفير إلى موريتانيا الأسبوع الماضي ليباشر مهامه بعد إذابة الجليد بين البلدين جراء اختلاف وجهات نظرهما إزاء ملف الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر للحصول على حق تقرير مصير الصحراويين.

ولم ترسل موريتانيا سفيراً إلى المغرب منذ 2012 لكنها عينت في ديسمبر الماضي سفيرا جديدا لها بالرباط.

وتؤيد موريتانيا خطة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يرضي الطرفين وتتبنى موقف الحياد الإيجابي من النزاع بينما يتهم المغرب موريتانيا باتخاذ مواقف قريبة من البوليساريو.

وكانت موريتانيا طرفا في النزاع قبل أن تتخلى عن مطالبها في الصحراء الغربية وتوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو.