أعرب حسني عبد ربه، لاعب منتخب مصر والنادي الإسماعيلي المعتزل، عن مدى صعوبة شعوره بعد اعتزاله كرة القدم التي وصفها بأنها «كانت الحاجة الحلوة اللي عايش ليها».

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأربعاء: «نهاية الموسم الماضي كنت في عز تألقي الكروي وكنت مرشحًا لمنتخب مصر، وقلت الوقت ده هو الأنسب للاعتزال، لكن تم تأجيل الأمر».

وأوضح أنه قرر تأجيل اعتزاله آنذاك للحفاظ على مصلحة الإسماعيلي الذي يعتبره بمثابة منزله، معقبًا: «مغادرة سبعة لاعبين أثرت على مستوى النادي ومستواي أنا أيضًا فقررت الاعتزال».

وتابع: «مع أي مشكلة تحصل في النادي ابتديت اتحط في وش المدفع لكوني كابتن الفريق، فقررت احترم تاريخي وأحافظ عليه وكان قرار الاعتزال».

وأعلن حسني عبد ربه، لاعب منتخب مصر والنادي الإسماعيلي المعتزل، في السادس عشر من يناير الجاري، اعتزاله كرة القدم من خلال مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».