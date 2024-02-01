ألمانيا تتوقع تحقيق هدف الانفاق الدفاعي لحلف الناتو في العام الجاري

تتوقع ألمانيا تحقيق هدف الانفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العام الجاري لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قوله في بيان اليوم الأربعاء "الأمن لا يأتي مجانا.. نحن نأخذ أمننا ودفاعنا على محمل الجد وسوف نحقق حصة الناتو التي تبلغ 1ر2% في ميزانة هذا العام".

ومع استعداد ألمانيا لبناء دورها كـ"محور مركزي" للحلف في أوروبا، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن يوسع ائتلافه الحاكم بدرجة كبيرة قدرات الجيش حتى رغم الضغط على صندوق خاص ممول بالديون للإنفاق الدفاعي.

وأعلن شولتس عن الصندوق الذي تبلغ قمته 100 مليار يورو (107 ملياردولار) بعد ثلاثة أيام من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 . وقد تم تخصيص ثلثي الأموال تقريبا.