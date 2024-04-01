 إيران: الحرس الثوري يؤكد مقتل قائد فيلق القدس بسوريا ولبنان ونائبه و5 ضباط مرافقين في هجوم دمشق - بوابة الشروق
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إيران: الحرس الثوري يؤكد مقتل قائد فيلق القدس بسوريا ولبنان ونائبه و5 ضباط مرافقين في هجوم دمشق

وكالات
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 9:33 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 9:33 م
أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الاثنين، مقتل عميدين في صفوفه وخمسة من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي بيان له، أكد الحرس الثوري الإيراني «مقتل العميد محمد رضا زاهدي، والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، من كبار المستشارين الإيرانيين في سوريا في الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية».

كما أعلن «مقتل 5 ضباط برفقة العميدين، وهم: حسين أمان اللهي، والسيد مهدي جلالاتي، ومحسن صدقات، وعلي آغا بابائي، وسيد علي صالحي روزبهاني».

وأكمل: «العملية الإسرائيلية المجرمة (في دمشق) جاءت عقب هزائمها غير قابلة للترميم وصمود سكان غزة وفشل الصهاينة أمام الإرادة الصلبة لمجاهدي جبهة المقاومة في المنطقة»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

هذا وشددت طهران مساء اليوم الاثنين، على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق، محذرة من أن «المسئولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي».

واستهدف الطيران الإسرائيلي اليوم، مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وبالمباني المجاورة لها.

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