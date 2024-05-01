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ينظم بيت الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك بشارع المعز لدين الله في القاهرة الفاطمية، أمسية فنية في الثامنة مساء الأحد المقبل، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ33 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

تقام ندوة ضمن لرنامج نشاط مراكز الابداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويديرها الشاعر سامح محجوب.

وتحت عنوان "محمد عبد الوهاب فن لا ينتهي" يتحدث الكاتب الصحفي والباحث الفني محمد دياب عن كتابه "مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب"، يعقب الندوة فقرة موسيقية يغني فيها المطرب والملحن أشرف علي بمصاحبة فرقته الموسيقية مختارات من أعنيات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.