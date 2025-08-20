تنفيذ حكم الإعدام في قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه

كشفت والدة المذيعة شيماء جمال، التي قُتلت على يد زوجها وصديقه بالجيزة، عن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين أيمن حجاج وحسين الغرابلي صباح اليوم.

وقالت والدة المذيعة شيماء جمال في تصريحات لـ"الشروق": "دلوقتي بس حق بنتي رجع وأقدر أخد عزاها، وبشكر قضاء مصر وكل اللي ساعدني في أن حقها يرجع".

ورفضت محكمة النقض برئاسة المستشار وليد حسن حمزة، وعضوية المستشارين وائل شوقي، وهاني مختار، وطارق مصطفى، وتامر محمود، موضوع طعن المتهمين على حكم الجنايات الصادر بإعدامهما، لإدانتهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وفي أكتوبر الماضي، قالت محكمة النقض، في الحيثيات التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، إن محكمة الجنايات أقامت قضائها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهام إلى الطاعنين، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين، ولم يكن حكمها مؤسساً على الظن والاحتمال حسبما يرى المتهمان الطاعنان.

