مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع الأعياد اليهودية، حيث نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ومنعت البعض من الدخول إليه، وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين.

وتستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة.