بثت منصات فلسطينية، مشاهد لاحتفالات في قطاع غزة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لطلبة القطاع، وذلك بعد أيام قليلة من وقف إطلاق النار.
وأظهر مقطع فيديو احتفاءً بالطالب مصعب الشريف ابن شقيق الشهيد الصحفي أنس الشريف، بعد النجاح في امتحانات الثانوية العامة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لطلبة قطاع غزة مواليد 2006.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الاستعلام عن النتائج يكون إلكترونيًّا بالكامل عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، لتسهيل العملية على الطلبة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ليشكل أولى خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في القطاع المدمر.