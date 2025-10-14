سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت منصات فلسطينية، مشاهد لاحتفالات في قطاع غزة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لطلبة القطاع، وذلك بعد أيام قليلة من وقف إطلاق النار.

وأظهر مقطع فيديو احتفاءً بالطالب مصعب الشريف ابن شقيق الشهيد الصحفي أنس الشريف، بعد النجاح في امتحانات الثانوية العامة.

الطالب مصعب الشريف ابن شقيق الشهيد الصحفي أنس الشريف ينجح بامتحانات الثانوية العامة بقطاع غزة. pic.twitter.com/FLhbSS3O1T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2025



أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لطلبة قطاع غزة مواليد 2006.

من داخل الخيام.. فرحة طالبة بنجاحها بالثانوية العامة في قطاع غزة pic.twitter.com/yqtfPLkIDf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2025

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الاستعلام عن النتائج يكون إلكترونيًّا بالكامل عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، لتسهيل العملية على الطلبة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

#صور| "نجاحٌ من تحت الأنقاض".. غزَّة تنتزع فرحتها من إصرار طلاب الثانوية العامة على التفوق رغم ما سبّبته حرب الإبادة الجماعيَّة من تدمير وقتل وتشريد وحرمان pic.twitter.com/3ZcBRU3o6f — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 14, 2025

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ليشكل أولى خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في القطاع المدمر.