مستقبل وطن يفقد مقاعد سوهاج والمنشأة وقوص وأطسا.. وفتحي قنديل يقتنص مقعد نجع حمادي من مرشحه

خريطة إمبابة تتغير.. العجوز يحسم المقعد والديب تنافس المليجي.. وإيهاب الخولي يحصل على أقل الأصوات

3 إعادات للنساء في الجيزة ودمنهور وأسيوط

خسائر للجبهة الوطنية وحماة الوطن.. العدل خارج السباق..

النور ينافس بثلاثة مرشحين في البحيرة.. والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي في الإعادة بمرشح واخد

كشفت مؤشرات الحصر العددي لنتائج 19 دائرة انتخابية جرى التصويت فيها على مدار اليومين الماضيين بانتخابات مجلس النواب، عن تباين كبير مقارنة بالنتائج التي سبقت بطلان هذه الدوائر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وخسر حزب مستقبل وطن عددًا من المقاعد أبرزها في دوائر مركز سوهاج، والمنشأة، وقوص، وأطسا، بينما حسم مقاعد في دائرة الرمل بالإسكندرية وأبشواي بالفيوم، ويحاول الحفاظ على عدد من المقاعد من خلال خوض الإعادة في الدوائر الأخرى.

فيما فقد حزب حماة الوطن، فرصه في عدد من الدوائر من بينها قنا، وفي سوهاج بدوائر المراغة وجرجا وأخميم ومركز سوهاج، ودائرة أطسا الفيوم وفي البحير بدمنهور، بينما يخوض الإعادة في بعض الدوائر في أسيوط وأبو تشت، وخسر حزب الجبهة الوطنية فرصه في الفيوم، وقوص، بينما يخوض الإعادة في أبشواي وأخميم ونجع حمادي.

وخرج حزب العدل من هذه الجولة التي قدم فيها مرشحين بلا أي مكاسب، بينما تبقى فرصة لمرشح عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في دمنهور، وفرصة أخرى لمرشح حزب الإصلاح والتنمية في سوهاج، بينما تتصاعد فرص حزب النور في دوائر محافظة البحيرة من خلال 3 مرحشين يخوضون الإعادة.

زيادة فرص المستقلين

وتزداد فرص المستقلين في جولة الإعادة على هذه الدوائر إذ يخوض أكثر من 30 مرشحًا مستقلًا جولة الإعادة المرتقبة. فيما لم تسحم أي من المرشحات مقاعد في هذه الجولة وتمكنت ثلاثة منهن فقط من خوض جولة الإعادة.

في إمبابة المخصص لها مقعدين، تمكن المرشح المستقل أحمد العجوز من حسم المقعد بنحو 12,715 ألف صوت، رغم أن في الجولة التي جرت قبل الإلغاء حصل على نحو 25 ألف صوت وصعد اسمه في الإعادة مع مرشح حزب مستقبل وطن وليد المليجي ومرشح حزب المحافظين إيهاب الخولي ومرشح حزب الجيل أحمد عبدالقادر.

غير أن المؤشرات التي أعلنتها اللجنة العامة كشفت عن تراجع نسب المشاركة، فبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 24,503 صوتًا، وتخوض الديب الإعادة بحصولها على 9,937 صوتًا بعدما حصلت في الانتخابات الملغاة على أكثر من 12 ألف صوتًا، ويخوض المليجي الإعادة مع الديب بفارق أصوات بسيط إذ حصل على 9,529 صوتًا.

وخرج عبد القادر من السباق بعدما حصل على 2,879 صوتًا، بينما حصل مرشح حزب الوفد أحمد المنشاوي على 1,941 صوتًا، وحصلت المرشحة المستقلة شادية ثابت على 1,619 صوتًا، بينما المرشح المستقل سعيد عبد الواحد، الذي توفي فجر اليوم الثاني للتصويت حصل على 3,463 صوتًا، وجاء مرشح حزب المحافظين إيهاب الخولي في آخر الترتيب بحصوله على 1,311 صوتًا، رغم حصوله في الجولة التي ألغتها الهيئة على أكثر من 22 ألف صوتًا.

الجبهة الوطنية يفقد مقعد بالفيوم

وفي دائرة بندر الفيوم المخصص لها ثلاثة مقاعد، أعلنت اللجنة العامة مؤشرات تكشف فوز المرشح المستقل اللواء علي أيوب، يليه مرشح مستقبل وطن محمد محمود، والإعادة على المقعد الآخر بين المرشح المستقل محمد زغلول، وسيد سلطان، مرشح حزب الشعب الجمهوري، ليخرج حزب الجبهة الوطنية، ربيع العمدة من السباق، رغم حصوله في الجولة التي تم إلغائها على الترتيب الثاني في عدد الأصوات بنحو 36 ألف صوت.

ورغم أن الجولة الملغاة في دائرة أبشواي أسفرت عن حسم المقعدين لصالح مرشح حزب مستقبل وطن، يوسف الشاذلي، ومرشح الجبهة الوطنية، علاء العمدة؛ كشفت مؤشرات الحصر العددي بعد إعادة التصويت عن إعادة على المقعدين بين الشاذلي والعمدة والمرشحين المستقلين مصطفى مؤمن، واللواء محمد تعيلب.

وفي دائرة الفتح بأسيوط المخصص لها ثلاثة مقاعد، صعدت المرشحة أماني الليثي إلى مرحلة الإعادة مع أحمد حسين جودة، مرشح حزب مستقبل وطن، وعصام العمدة، مستقبل وطن، وعلي سيد حماد، مرشح حزب حماة الوطن، ومحمد حسن العمدة، مستقل، ونعمان أحمد فتحي العمدة، مستقل.

أما في دائرة مركز سوهاج المخصص لها مقعدين، كشف الحصر العددي عن الإعادة بين المرشح المستقل علاء أبو ضوية، مستقل، وعلي عناني عن حزب الإصلاح والتنمية، ودياب محجوب، مستقل، وحازم حمادي، مستقل.

خسارة حماة وطن بمراغة ومركز قنا

وفي دائرة أخميم المخصص لها مقعدين، تجري الإعادة بين المرشح زكريا حسان مستقل، وعصام الشريف، مستقل، وعفيفي الشريف مستقل، شعبان لطفى عن حزب الجبهة الوطنية.

وخسر مرشح حزب حماة الوطن المقعد المخصص لدائرة المراغة، لتجري الإعادة بين المرشحين المستقلين مصطفى مريزق، وحجاج البيني.

وفي دائرة جرجا، تجري الإعادة على مقعدين بين ياسر الهواري، من حزب الشعب الجمهوري، ومحمود أبو خروف، مستقل، وعبد الحكيم العش، مستقل، ومصطفى خليفة، مستقل.

أما دائرة المنشأة المخصص لها مقعد واحد، فقد حزب مستقبل وطن فرصته، بينما يخوض الإعادة المرشحان المستقلان إسماعيل أبو كريشة، وفصيل الشيباني.

بينما تجري الإعادة في دائرة طهطا المخصص لها ثلاثة مقاعد بين حسين أبو دومة، مستقل، وعلاء سليمان الحديوي، حزب حماة الوطن ، وإبراهيم أبو دوح، حزب مستقبل وطن، ونشأت فؤاد عباس، حزب مستقبل وطن، وعمرو عويضة، حزب الشعب الجمهوري، والمستقل، عماد الجيلاني.

كما تجري الإعادة على مقعد دار السلام بين المرشحين المستقلين عبد اللطيف جمال، ومحمد خلف الله.

وفي محافظة قنا بدائرة مركز قنا، المخصص لها مقعدين، يخوض الإعادة مصطفى محمود، مرشح حزب الشعب الجمهوري، وأحمد عبد السلام الشيخ، مستقل، وسعودي صابر، مستقل، وسعد الخيام، مستقل، بعدما فقد مرشح حزب حماة الوطن محمد أبو العلا فرص الفوز والإعادة.

أما في دائرة فرشوط وأبو تشت، المخصص لها مقعدين يخوض جولة الإعادة أربعة مرشحين أحمد المحرزي، مستقل، وعصام بركات، مرشح مستقبل وطن، وحصل أحمد الدربي، مرشح حزب حماة الوطن، طارق عيسى، مستقل.

وخسر مرشح مستقبل وطن أشرف عبد الفضيل، ومعتز محمود عن الجبهة فرصهما في قوص، ويخوض الإعادة على مقعدين المرشحون المستقلون أبو الحسن الجزار، وأحمد العوضي، ومحمود أنور القاضي، وعلي عبد القادر.





قنديل يقتنص مقعد بنجع حمادي

وفي نجع حمادي، تمكن النائب الحالي عن مستقبل وطن والمرشح المستقل فتحي قنديل من اقتناص مقعد من بين ثلاثة مقاعد مخصصة للدائرة، بينما يخوص الإعادة على مقعدين خالد خلف الله مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء هشام الشعيني مرشح حزب الجبهة الوطنية، وعبدالباسط عبدالنبي، مستقل، ومحمود المنوفي مستقل.

أما في محافظة البحيرة، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت، الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين منهم 3 مستقلين، عماد الغنيمي، وسعيد شتا، وشمس الدين أنور، ومرشح لحزب النور، أحمد سعيد أبو عمر.

وفي دائرة دمنهور المخصص لها ثلاثة مقاعد، تخوض سناء برغش مرشحة حزب مستقبل وطن جولة إعادة، رغم أن في الجولة السابقة التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد حسمت برغش مقعد لصالحها. وتجري الإعادة بين برغش وخمسة مرشحين آخرين: طه الشهاوي، مستقل، محمد بهنسي مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح المستقل علاء زعيتر، ورضا الشريف عن حزب النور، ومحمود الجندي، مستقل.

أما دائرة أبو حمص وإدكو، يخوض الإعادة النائب الحالي عن حزب النور أحمد العرجاوي، الذي ترشح مستقل، والمرشح المستقل، علي أبو نعمة، ومحمود رشاد حبيب، مرشح حزب النور، وصالح شيشي، مستقل.

وفي الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة رمل أول بالإسكندرية، فاز مرشحا حزب مستقبل وطن، أحمد عبد المجيد وعمر الغنيمي، وفقا للحصر العددي بعد حصولهم على النسبة المطلوبة للفوز (50%+1)، فيما يخوض جولة الإعادة على المقعد المتبقي مرشح حزب حماة الوطن حازم عبد العزيز، والمرشح المستقل عفيفي كامل.