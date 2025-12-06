وزير البترول يبحث تعزيز فرص الشركات المصرية في مشروع نيوم بالسعودية

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم رؤساء شركتي «بتروجت» و«إنبي»، ووكيل وزارة البترول للمشروعات، ونائب رئيس شركة غاز مصر.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية التي تشهدها المملكة، وتطوير مجالات التعاون في البترول والتعدين، إلى جانب جذب استثمارات سعودية جديدة إلى مصر في تلك القطاعات.

والتقى الوزير والوفد المرافق أيمن المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم»، وعددًا من مسئولي الشركة، حيث جرى استعراض تطورات مشروع مدينة نيوم السعودية والفرص التي يوفرها، باعتباره أحد أكبر المشروعات الاقتصادية العالمية في إطار رؤية المملكة 2030. وشدد الوزير على اهتمام مصر بمتابعة هذه الفرص ودعم وجود الشركات البترولية المصرية داخل مشروعات نيوم، في ظل مشاركة شركة «بتروجت» حاليًا ضمن أعمال المشروع.

وشهدت المباحثات بحث فرص التعاون بين قطاع البترول المصري ونيوم في مشروعات الطاقة، خاصة في مجالات تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، اعتمادًا على ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات متنوعة وقدرات تنفيذية متميزة.

كما جرى استعراض مجالات صناعية واستثمارية يمكن أن تمثل محاور للتكامل بين الجانبين داخل مشروع نيوم، بقطاعات تشمل الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء المتقدمة المستدامة، وصناعات تكنولوجيا الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وتناول اللقاء بحث التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية ومشروعات نيوم الصناعية لتأمين احتياجات المدينة من المعادن الاستراتيجية. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريب قصيرة المدى للكوادر المصرية بالتعاون مع شركات نيوم المتخصصة.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة فرص التعاون وفتح آفاق شراكة استراتيجية بين قطاع البترول المصري ومؤسسة نيوم.