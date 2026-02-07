عمرو أديب عن زيارة أردوغان لمصر وإهداء سيارة للرئيس السيسي: كيف حدث هذا؟

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنه كان يتمنى مشاهدة عناصر جماعة الإخوان أثناء زيارة أردوغان سواء الموجودين في تركيا أو بريطانيا، موضحًا أنهم دائما كانوا يروجون أن أردوغان يقفق بجانب الإخوان لكن خلال الزيارة التزموا الصمت.

وأشار إلى أن هذه العلاقة لم يكن يتخيلها أحد بأن يزور أردوغان مصر ويهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية وأن يقودها الرئيس السيسي ويجلس أردوغان بجانبه.

وتابع أديب: «وقفت أما حدث وسألت كيف حدث هذا وكيف تمت المصالحة والمواءمة والتوازن هذا الأمر يُدرَّس من الجانبين المصري والتركي».

وأضاف أن إسرائيل بما في ذلك رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، تعيش رعبًا من توطيد العلاقات المصرية التركية، وتابع: «نتنياهو بيقول تعاظم قدرة الجيش المصري خطر عليهم والخبراء يرون أن التقارب المصري التركي هو تقارب سني خطير في المنطقة».

واستعرض أديب، تقارير إسرائيلية استعرضت تصريحات نتنياهو، حيث حذّر خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، من تنامي قدرات الجيش المصري، وطلب من مؤسسته العسكرية وضعه تحت المراقبة.