إيران: مسألة إخراج اليورانيوم لم تكن في جدول أعمال المفاوضات مع أمريكا

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الإثنين، أن مسألة إخراج اليورانيوم لم تكن مطروحة على جدول أعمال المفاوضات.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن محمد إسلامي صرح بذلك اليوم الاثنين، خلال مراسم رسمية، للكشف عن أحدث الإنجازات النووية.

وقال، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان موضوع تخفيف تركيز اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد طُرح في المفاوضات مع واشنطن: إن هذا الأمر مرتبط بما إذا كان الطرف المقابل سيقوم برفع جميع العقوبات أم لا.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الفنية إلى جانب المفاوضات السياسية، أوضح إسلامي أن علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة، إلا أن الوكالة لا تزال تتحمل مسئولية لم تُنجز بعد بشأن الهجوم العسكري الذي استهدف منشآت خاضعة لإشراف الضمانات، مؤكداً أنه لا يمكن للوكالة التهرب من هذا الملف.

وأضاف: إذا كنا تحت إشراف الوكالة ولدينا شهادة اعتماد منها، ونُعد جزءا من مصداقيتها، فلا يمكن للوكالة أن تلتزم الصمت حيال ما حدث.

وأشار إسلامي إلى أنه وفي إطار التعاون المستمر وبموجب ترخيص صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي، قام مفتشو الوكالة بزيارة بعض المواقع التي لم تتعرض للهجوم، كما أُجريت بعد الحرب عمليات تفتيش للمراكز التي لم تتضرر، لافتا إلى أن عمليات زيارة أخرى ستتم خلال الأيام الحالية لبعض المواقع الإضافية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف محادثات مع ايران يوم الجمعة الماضي بالجيدة جيدا، فيما قال وزير خارجية إيران الذي رأس وفد بلاده إنها بداية جيدة.