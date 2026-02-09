قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن التعديل الوزاري المتوقع غدًا الثلاثاء أثار ضجة كبيرة في المجتمع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اهتمام واسع من وسائل الإعلام، معتبرًا أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، مع توقعات غير عادية وزخم إعلامي كبير.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب غدًا ستتناول التعديل الوزاري، مشيرًا إلى أن الدستور المصري في مادته 147 ينص على أن رئيس الجمهورية يمكنه إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويمكنه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.

وأوضح أن هذه المادة تشكل حالة غريبة ومتداخلة أنه من يرشح هو الرئيس، ومن يوافق مجلس النواب، إذا لم تحصل الموافقة، لن يكون هناك وزير، ثم يحاسب البرلمان نفس الوزير، كما يكون تحت السلطة التنفيذية للرئيس.

ورأى أن كثير من أفراد المجتمع ينظرون إلى الوظيفة العامة، نظرة خاطئة، مضيفًا أن هناك شعورًا بعدم تقدير كافٍ للوزراء.

وأكد أهمية تقدير كل وزير أدى عمله، سواء نجح في أمور أو فشل في بعضها، فهو يعمل ليل نهار، وتتأثر حياته الأسرية، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لجميع الوزراء في المستقبل، مشددًا على أن سنة الحياة هي التغيير، وأن جهود المسئولين الذين يخدمون الشعب تستحق الشكر والتقدير.