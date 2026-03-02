الدفاع الإماراتية تستعرض بالأرقام: الدفاعات الجوية تتصدى بنجاح للصواريخ والمسيرات الإيرانية

نشرت وزارة الدفاع الإماراتية، إحصائية بالاعتداءات الإيرانية على أراضي البلاد وما تصدت له الدفاعات الجوية هناك.

وقالت الدفاع الإماراتية، مساء الأحد، إنها رصدت إطلاق إيران 165 صاروخا بالستيًّا تم تدمير 152 منها في حين سقط 13 صاروخًا، كما تم رصد صاروخين من الصواريخ الجوالة وتم تدميرها.

في حين بلغ عدد الطائرات المسيرة 541 طائرة، تم تدمير 506 طائرات منها فيما سقطت 35 طائرة في أراضي الدولة.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دولة الإمارات، إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من إيران وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية.

جاء ذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.