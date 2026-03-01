محمد بن زايد وترامب يبحثان هجمات إيران على أراضي الإمارات ودول عربية

تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول في المنطقة.

كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

والإمارات إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية وتصف عملياتها بالشرعية في حين قوبلت بموجات تنديد على صعيد واسع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دولة الإمارات، إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من إيران وكل أعضاء بعثتها الدبلوماسية.

جاء ذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.