وزير الخارجية العماني: باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحل الصراع مع إيران

قال وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، إن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا من أجل حل الصراع مع إيران، وأكد أنه "كلما استؤنفت المحادثات في وقت أقرب كان ذلك أفضل للجميع".

وأضاف البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس"، أن المحادثات التي عُقدت في جنيف "أحرزت تقدما حقيقيا نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة".

وتابع: "رغم أن الأمل كان تجنب الحرب، فإن اندلاعها لا ينبغي أن يعني انطفاء أمل السلام".

قالت إسرائيل إنها شنت موجة واسعة النطاق من الضربات على وسط طهران، اليوم الأحد، وتسعى للسيطرة على الأجواء فوق العاصمة، بعد أن نفذت القوات الجوية هجوما واسعا أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وبدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عملية "الغضب الملحمي" في 28 فبراير، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدأت القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بضرب أهداف لتفكيك منظومة الأمن الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا، بحسب بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وشملت الأهداف مراكز قيادة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، والمطارات العسكرية.