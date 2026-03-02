حكومة دبي: الأصوات المسموعة بالإمارة نتيجة عمليات اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن الأصوات التي سُمعت في مناطق مختلفة بالإمارة هي نتيجة لعمليات الاعتراض الناجحة للدفاعات الجوية.

وأضاف المكتب عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: «تستمر الفرق المعنية في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

والإمارات إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية وتصف عملياتها بالشرعية في حين قوبلت بموجات تنديد على صعيد واسع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دولة الإمارات، إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من إيران وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية.

جاء ذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.