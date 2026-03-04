الكويت توجه رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجمات الإيرانية

وجهت الكويت، رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بشأن «الهجمات الآثمة» التي شنتها إيران على دولة الكويت منذ يوم السبت.

وقالت في الرسالتين، إن الهجمات استهدفت وبشكلٍ عشوائي، عددًا من المنشآت المدنية، في انتهاكٍ صارخ لسيادة البلاد ومجالها الجوي، وخرقاً فاضحاً للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى سقوط عدد من القتلى نتيجة لهذه الهجمات، بما فيهم شهيدين من القوات المسلحة الكويتية، وعشرات من المصابين، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأكدت دولة الكويت، في الرسالتين المتطابقتين، إدانة الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها، ودول المنطقة، وبأشد العبارات، وعلى حقها الأصيل بالدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وباتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين فيها.

كما أكدت الكويت أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كُل لا يتجزأ، وبأن أي تهديد أو اعتداء يستهدف أياً من دول المجلس يعد تهديداً أو اعتداءً على الأمن الجماعي للكل.

ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، لإدانة الاعتداءات الإيرانية غير المُبررة على دول المنطقة بشكل قاطع وواضح وصريح، ولاتخاذ تدابير من شأنها وضع حد للانتهاكات الإيرانية المُقوضة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.



