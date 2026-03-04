جيش الاحتلال يعلن بدء موجة من الهجمات واسعة النطاق في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء موجة من الهجمات واسعة النطاق في إيران.

وقال في بيان مقتضب، فجر الأربعاء: «شنّ سلاح الجو الإسرائيلي موجة من الهجمات واسعة النطاق على مواقع الإطلاق وأنظمة الدفاع وغيرها من البنى التحتية للنظام الإيراني الإرهابي».

وكثّفت الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما العنيف على إيران في اليوم الرابع من الحرب التي امتدّت الى دول عدّة في الشرق الأوسط، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه «تمّ تدمير كل شيء تقريبا» في إيران.

وصرح ترامب لصحفيين لدى لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس: «تم تدمير كل شيء تقريبا في إيران.. لم تعد لديهم قوة بحرية، تمّ تدميرها. ليست لديهم قوة جوية، تمّ تدميرها. ليس لديهم رصد جوي، تمّ تدميره. تمّ تدمير أنظمة الرادار».