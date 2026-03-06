محمد وهبي: سأبذل قصارى جهدي لإسعاد المغاربة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب محمد وهبي، المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب، عن سعادته بالثقة التي منحته إياها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتولي قيادة أسود الأطلس، وذلك خلال مراسم تقديمه رسميًا من قبل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال وهبي في تصريحات نقلتها صحيفة «المنتخب» المغربية: "سأبذل قصارى جهدي لإسعاد المغاربة، كما سعدوا مع المدرب السابق وليد الركراكي".

وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر إلى جلالة الملك محمد السادس على دعمه الكبير للرياضة الوطنية، وبفضله سنواصل العمل لتحقيق النتائج المرجوة على المستويين الوطني والدولي".

ويتولى محمد وهبي المسؤولية الفنية لمنتخب المغرب خلفًا لـوليد الركراكي، الذي حقق سلسلة من النجاحات البارزة مع أسود الأطلس.