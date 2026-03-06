كريم فهمي عن الهجوم على ياسمين عبد العزيز في «وننسى اللي كان»: قدمت الشخصية كما قال الكتاب

تحدث الفنان كريم فهمي عن الجدل والهجوم الذي تعرض له مسلسل «وننسى اللي كان» وأداء بطلته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها «نجمة كبيرة» لا يمكن أن تتأثر بسهولة بانتقادات أو «كوميكس» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «فهمي» عبر برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، على قناة النهار، اليوم الخميس، إنه من الصعب أن يهتز الكيان الذي صنعته ياسمين بسبب عمل واحد أو بسبب تعليقات أو سخرية على «السوشيال ميديا»، موضحًا أنه لا يدافع عن العمل أو يصفه بالجيد أو السيئ، لكنه يتحدث بشكل عام.

وأضاف أن صناع العمل يبذلون مجهودًا كبيرًا من أجل إسعاد الجمهور، مؤكدًا أن أي فنان قد يقدم عملًا لم يحقق النجاح المطلوب رغم أن هدفه كان تقديم شيء جيد، لكن ذلك لا يستدعي هذا الهجوم عليه.

ولفت إلى أنه يرى أن ياسمين «قدمت الشخصية كما قال الكتاب.. أنا مصدقها وحاسس أنها ماشية مظبوط جدًا.. لأنها تقدم شخصية مريضة نفسية إلى حد ما وتتلقى مهدئات، فلو شوفت ناس من الشريحة دي عادي جدًا ممكن تلاقيهم كدة»،

وأكد أن «السوشيال ميديا» لا تعنيه كثيرًا، فلم يعد يصدق لا التعليقات السلبية ولا الإيجابية، موضحًا أنه يميل إلى تصديق ردود الفعل الحقيقية في الشارع أكثر من التعليقات الإلكترونية.

وتطرق إلى فكرة اللجان الإلكترونية، قائلًا إنه لا يستطيع اتهام أحد بعينه، لكنه يرى أن نجاح المسلسل يظهر في الأرقام وردود الفعل، معتبرًا أن أي لجان –إن وجدت – لم تستطع التأثير على العمل أو إيقافه.

وأضاف أن ما يهمه ليس عدد المشاهدات فقط، بل العدد الذي يحترم العمل الذي يقدمه، مردفًا أن «السوشيال ميديا» عالم افتراضي لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل في الحكم على الأعمال الفنية، لافتًا إلى أنه لا يملك حسابًا شخصيًا على «الفيسبوك» وإنما هناك من يدير صفحته فقط عليه.



وكانت الانتقادات ركزت بشكل أساسي على ما وصفه البعض بـ «المبالغة» في الأداء، خاصةً في مشاهد الصراخ والانفعال الحاد؛ حيث انتشرت مقاطع مصورة من العمل تُظهر ياسمين في لحظات توتر مرتفع، وهو ما فتح باب الجدل بين مؤيد يرى اندماجا صادقا مع الشخصية، ومعارض اعتبر أن «الصوت العالي» لم يعد مقبولاً لدى جمهور بات أكثر حساسية للتفاصيل الدقيقة في الأداء.