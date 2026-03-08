تشهد أسواق الدواجن بمحافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار النسبي في حركة الأسعار، في ظل توافر كميات مناسبة من الدواجن ومنتجاتها داخل المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بمراكز المحافظة، الأمر الذي ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب واستقرار حركة البيع والشراء، إذ يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض ما بين 105 إلى 110 جنيهات، وسط ارتفاع أسعار الدجاج البلدي والرومي والبط.

وقال محمد سعيد، أحد مواطني الوادي الجديد، إن أسعار الدجاج في الفترة الحالية مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية، والفترة الحالية انخفضت فيها معدلات الطلب، إلا أن كيلو الدجاج البيضاء لم ينخفض عن 110 جنيهات، مؤكدًا أن أقل فرخة لم تقل عن 200 جنيه.

وأشار إلى أن أغلب الدواجن المعروضة للبيع في المحلات تُربى في مزارع داخل المحافظة، فلم يتحمل التجار تكاليف نقل مثل المنتجات الأخرى، فلا داعي لرفع السعر، مع التزامهم بأسعار بورصة الدواجن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عطية، مدير الإدارة البيطرية بالخارجة ونقيب البيطريين في الوادي الجديد، انتظام الإنتاج بالمزارع المحلية وتوافر الأعلاف، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسعار داخل الأسواق، خاصة مع زيادة الإقبال على الدواجن باعتبارها من البدائل الاقتصادية المناسبة.

وأكد أن قطاع الطب البيطري يواصل تنظيم المبادرات المختلفة لتوفير كميات من الدواجن بأسعار منخفضة، بجانب المرور على مزارع الدواجن وسحب عينات ما قبل البيع لضمان صلاحية الدواجن المعروضة للبيع.

وأشارت الدكتورة سلوى مصطفى رجب، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إلى طرح كميات كبيرة من الدجاج بسعر منخفض عن أسعار السوق، وذلك بجميع منافذ البيع التابعة للتموين والوحدات المحلية، لمواجهة أي ارتفاع في أسعار الدواجن.

وكشف أسامة بكير، أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الوادي الجديد، عن طرح كميات من الدواجن بوزن 1100 جرام بسعر 75 جنيهًا للفرخة الواحدة، بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين في جميع المنافذ بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، في إطار الدور المجتمعي الذي يهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير سلع مدعمة للمواطنين.

وأوضح أن طرح الدواجن يجري بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين والوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس؛ لضمان وصول الكميات إلى جميع المناطق وجودة المنتج بعد الكشف البيطري.