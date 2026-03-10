اعتماد التعريفة الجديدة للنقل الجماعي والسرفيس بدمياط

اعتمد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنطاق المحافظة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من زيادة في أسعار الوقود.

وأوضح المحافظ في بيان له اليوم أنه تم أيضًا تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي، حيث تقرر زيادة فتح العداد للكيلو الأول من 13.25 جنيه إلى 15.50 جنيه، وزيادة قيمة الكيلو التالي من 4.00 جنيه إلى 4.50 جنيه، بما يتناسب مع الزيادة في تكلفة التشغيل.

وأكد محافظ دمياط على نشر التعريفة الجديدة من خلال الجداول المقررة بجميع المواقف الرئيسية بنطاق المحافظة، مع تكليف الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل المواطنين أية زيادات غير مقررة.