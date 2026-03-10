قال الإعلامي محمد علي خير، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان صرح قبل أيام بأن أي زيادة في أسعار البنزين ستكون استثنائية، موضحًا أنه يفسر ذلك بأن بمجرد زوال أسباب الزيادة وتراجع سعر برميل البترول إلى ما دون 70 دولارًا، فمن المفترض أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.

وأضاف "خير" عبر برنامجه "المصري أفندي" على قناة الشمس، أن أي زيادة في أسعار الوقود ستنعكس بشكل طبيعي على تكلفة النقل، إلا أن تأثير النقل على أسعار السلع يظل مكونًا واحدًا فقط من التكلفة، محذرًا من استغلال بعض التجار أو ما وصفهم بـ”سماسرة الأزمات” للظروف لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأوضح أن نسبة الزيادة المتوقعة قد يؤثر على تكلفة نقل البضائع، لكنه شدد على ضرورة عدم تضخيم الأمر من قبل بعض التجار لتحقيق أرباح.

وعبر عن أمله في أن تتريث الحكومة قليلًا قبل اتخاذ قرار الزيادة، خاصة في ظل التطورات السياسية الدولية، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير إلى احتمال تراجع حدة التوترات والحروب، وهو ما قد ينعكس على استقرار أسعار الطاقة عالميًا.

وفسر توقعه بتراجع التوترات قائلاً: "العالم كله على كف عفريت، الاقتصاد العالمي، وانتخابات تجديد نصفي في الكونجرس، واستمرار الحرب يؤدي إلى خسارة حزب ترامب .. فيه حسابات سياسية".

وأكد أنه يتمنى أن يطمئن رئيس الوزراء المواطنين بأن هذه الزيادة استثنائية، وأنه سيتم العودة للأسعار السابقة فور تراجع أسعار البترول عالميًا، خاصة أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق عدم وجود زيادات جديدة في الأسعار حتى نهاية العام، قبل أن تطرأ الظروف العالمية الحالية.

وكان "ترامب" قال إنه لا يشعر بالقلق إزاء ارتفاع أسعار البنزين، وذلك إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل على إيران منذ 28 فبراير المنصرم.

وقال مصدران مطلعان، إن من المتوقع أن يراجع "ترامب" أمس الاثنين، مجموعة من الخيارات لضبط أسعار النفط التي ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بسبب الحرب على إيران.

ورفعت مصر رسميًا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

-بنزين 95.. 24 جنيهاً للتر بدلا من 21 جنيهاً سابقا

-بنزين 92 .. 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه

-بنزين 80 ...20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه

-السولار .... 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه

-غاز تموين السيارات 13 جنيه / م3 بدلا من 10 جنيهات