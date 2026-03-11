الخطوط القطرية تعلن تسيير 29 رحلة جوية بعد حصولها على تصريح مؤقت

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنها ستسير 29 رحلة جوية من وإلى الدوحة يوم الخميس بعد حصولها على تصريح مؤقت من الهيئة العامة للطيران المدني في قطر.

وقال بيان صادر عن الشركة نشر الثلاثاء على منصة إكس: "بالإشارة إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ، تعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل جدول رحلات (...) لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم بالظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة".

ويشمل الجدول المحدود رحلات إلى لندن ونيويورك ومدريد، في الوقت الذي تواصل فيه إيران شن ضربات انتقامية على دول الخليج.

الخطوط الجوية القطرية تشغّل جدول رحلات محدود إلى ومن الدوحة



بينما تستمر الخطوط الجوية القطرية في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، نوّد أن نشدد على الجهود الحثيثة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم، وتسهيل… pic.twitter.com/K2HUEcIz3T — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) March 10, 2026



وسبق أن أعلنت دول عدة، إغلاق مجالها الجوي، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، في خطوة تهدف إلى "حماية الرحلات المدنية؛ وضمان سلامة حركة الطيران".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.