يبدأ بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم توزيع 5 آلاف وجبة سحور وطوال العشر الأواخر من شهر رمضان، للمعتكفين والقادمين لصلاة التهجد بالجامع الأزهر.

وتوزع وجبات السحور للمصلين والمعتكفين بالجامع الأزهر بعد صلاة التهجد، وذلك بالتزامن مع بدء الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ الليلة.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات أنه يكثف جهوده لتقديم وجبات السحور بالجامع الأزهر؛ لمعاونة رواد المسجد على أداء عباداتهم وصلواتهم، بجانب ما يقدمه بيت الزكاة لأكثر من 10 آلاف صائم من الوافدين من مختلف دول العالم، والطلاب المصريين المغتربين، فضلًا عن عابري السبيل ورواد الجامع الأزهر، وذلك ضمن مبادرة «إفطار صائم».

وتأتي المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به «بيت الزكاة والصدقات»، بوصفه الذراع التنموية للأزهر الشريف، وبتوجيهات ومتابعة من الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر ــ الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات ــ يتم الإشراف اليومي على تنفيذ المبادرة ميدانيًّا، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة في إعداد وجبات الإفطار والسحور، وتوزيعها بما يضمن وصول الوجبات في أجواء يسودها النظام والانضباط وروح الأخوّة التي يجسدها شهر رمضان المبارك بين الصائمين من كل بلدان العالم.