وزير الخارجية: ندين القرارات الأخيرة المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية والتوسع في الأنشطة الاستيطانية

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وحسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، اليوم الأحد، تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معربًا عن إدانة مصر للقرارات الأخيرة المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية والتوسع في الأنشطة الاستيطانية، مشددًا على أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.

كما أعرب عن إدانة مصر لاستمرار إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى أمام المصلين، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات في القدس الشرقية.

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها من داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة، وصولًا إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية. كما شدد على أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتطرق الاتصال أيضًا إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية ضرورة العمل على خفض التوتر وتجنب اتساع دائرة الصراع، من خلال تغليب الحلول الدبلوماسية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.