هيئة سودانية: 5 مدنيين قتلوا في استهداف مُسيّرة لسيارة بالخرطوم

• هيئة "محامو الطوارئ" اتهمت قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم، دون صدور تعليق على الفور من الأخيرة

​​

أعلنت هيئة حقوقية سودانية، السبت، مقتل 5 مدنيين باستهداف طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، سيارة مدنية غربي العاصمة الخرطوم.

وقالت هيئة "محامو الطوارئ"، في بيان، إن" طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت صباح اليوم (السبت) سيارة مدنية على طريق مثلث الجموعية، بالريف الجنوبي في أم درمان، قادمة من منطقة الشيخ الصديق، بولاية النيل الأبيض (جنوب)".

وأوضحت أن القصف أدى إلى مقتل جميع ركاب السيارة وعددهم خمسة مدنيين.

واعتبرت أن الواقعة "تعكس استمرار نمط الهجمات التي تطال المدنيين في الطرق العامة ومناطق مأهولة وتفاقم من تدهور الوضع الإنساني واتساع نطاق المخاطر على الحياة المدنية".

وحمّلت الهيئة، قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن "هذه الجريمة وما ترتب عليها من خسائر في أرواح المدنيين".

وأكدت أن ما حدث يشكل "انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يفرض حماية المدنيين ويمنع استهدافهم تحت أي ذريعة".

وشددت هيئة محامو الطوارئ، على مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وقالت: "مثل هذه الأفعال ترقى إلى جرائم جسيمة تستوجب المحاسبة دون إفلات من العقاب".

وطالبت الهيئة، بوقف فوري للهجمات العشوائية التي تطال المدنيين.

ودعت إلى "ضمان الحماية الكاملة لهم وتأمين طرق التنقل والمناطق السكنية، بما يضع حداً لحالة الاستهداف المتكرر للأرواح البريئة ويعزز احترام قواعد حماية المدنيين في زمن النزاع".

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق حتى الساعة 14:45 تغ.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية قوات "الدعم السريع" باستهداف المنشآت المدنية، غير أن الأخيرة لا تعلق عادة على الاتهامات وتقول إنها تعمل "على حماية المدنيين".

وبجانب ولايات دارفور (غرب) وولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) ، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل 2023، تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.