قال الفنان محمد ثروت إنه لا يشعر بأن الكوميديا تختفي أو أن “السجادة تُسحب من تحتها”، موضحًا أن الأزمة الحقيقية تكمن في قلة الأفكار الجديدة، خاصة في ظل وجود أجيال سابقة قدمت أعمالًا عظيمة تناولت معظم الأفكار الفنية.

وأضاف "ثروت" عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم السبت: "جيلنا مظلوم شوية.. لأن قبلنا ناس عظماء كتيرة عملوا تقريبًا كل الأفكار"، موضحًا أن ذلك يجعل أي إعادة صياغة لفكرة قد تبدو وكأنها مقتبسة من عمل سابق، حتى لو كانت وليدة اللحظة.

ورأى ضرورة وجود تنوع في الأعمال الفنية، وعدم التركيز على نوع واحد فقط، ضاربًا مثالاً إن “الموضة” السائدة حاليًا إذا كانت تتجه نحو أفلام الأكشن، فستدفع الكثير من صناع الدراما والسينما إلى الاتجاه لهذا النوع بسبب إقبال الجمهور عليه.

وأكد أن الساحة الفنية تحتاج إلى أعمال متنوعة تشمل "الكوميديا، والرومانسي، والاجتماعي، والأكشن"، معتبرًا أن الأفلام الاجتماعية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأردف أنه أصبح هناك القصص المحبوكة فنيًا التي قادرة على تحقيق عائد، معربًا عن أمله في أن يشهد السوق الفني تنوعًا أكبر في نوعية الأعمال، وألا يسير الجميع خلف “موضة” واحدة.



