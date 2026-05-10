بوتين يطرح فكرة إجراء محادثات سلام جديدة في موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكن في العاصمة الروسية فقط.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في موسكو بعد عرض يوم النصر التقليدي بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية، قال بوتين: "أي شخص يريد مقابلتي فعليه القدوم إلى موسكو".

وقال بوتين إن هذه ليست دعوة مباشرة لزيلينسكي ولكنه سيكون مستعدا أيضا لمقابلته، وأضاف بوتين: "يمكننا أيضا أن نلتقي في مكان آخر غير موسكو ولكن فقط إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد مسبقا".

وقد استبعد زيلينسكي القيام برحلة إلى موسكو.

ونفى بوتين التقارير التي تحدثت عن رسالة من زيلينسكي قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنه يريد تسليمها، وقال: "لم تكن هناك رسالة شخصية"، وأوضح أن فيكو أفاد برغبة زيلينسكي في إجراء محادثات، وقال: "لكن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها ذلك".

وقال بوتين إنه يمكنه تصور صديقه والمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر كوسيط.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة سعت حتى الآن للوساطة في الصراع، إلا أنه قال إنه يمكنه رؤية شرودر يعمل كوسيط من الجانب الأوروبي، وأضاف: "من بين جميع السياسيين الأوروبيين، أفضل المحادثات مع شرودر"، ويعتبر شرودر وبوتين صديقين مقربين.

واتهم الرئيس الروسي أوروبا بالرغبة في تصعيد الصراع في أوكرانيا، ومع ذلك، قال إن أوروبا تعلم "أن هذه اللعبة يمكن أن تصبح مكلفة"، وقال إن أوكرانيا ستستمر في تلقي دعم هائل من أوروبا، وخاصة في المعدات والتكنولوجيا.