تقرير: رئيس وزراء قطر يلتقي روبيو وويتكوف لبحث تسوية الصراع الإيراني

عقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف اجتماعا يوم السبت في ميامي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في إطار الجهود المبذولة لتسوية الصراع الإيراني.

وذكرت بوابة أكسيوس نقلا عن مصادرها أن "الاجتماع ركز على مسار التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب"، وأن "الولايات المتحدة لا تزال تنتظر الرد الأخير من إيران".

وأفادت البوابة الإخبارية أن "أحد المصادر قال إن قطر وباكستان ومصر وتركيا والمملكة العربية السعودية يعملون جنبا إلى جنب للدفع باتجاه اتفاق، وحث الوسطاء الطرفين على خفض التصعيد والتركيز على التوصل إلى اتفاق".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا عملية عسكرية ضد إيران في 28 فبراير وقررت طهران إغلاق مضيق هرمز أمام السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي دعمت العدوان ضد إيران، وفي 7 أبريل أعلنت واشنطن وقف إطلاق نار "ثنائي الجانب" لمدة أسبوعين مع إيران.

وفي 11 أبريل ، عقد الطرفان جولات عدة من المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وبحسب طهران وواشنطن، لم يتمكنا من التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع بسبب خلافات متعددة.

وفي 21 أبريل ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعتزم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، والذي كان من المقرر أن ينتهي في غضون ساعات قليلة، وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني لاحقاً أن طهران لا تنوي الاعتراف بالتمديد الأحادي لوقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن وستتصرف بما يتماشى مع مصالحها.